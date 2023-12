Im Zuge der polizeilichen Ermittlungen ergab sich der Verdacht einer vorsätzlichen Brandlegung durch einen 32-jährigen Bewohner des Anwesens.

Bischweier, Malsch (ots) - Dieser war nach der Tat mit seinem Auto weggefahren und in Malsch in der Silcherstraße verunfallt. Er wurde durch die Polizei vorläufig festgenommen. Erste Ermittlungen ergaben Anhaltspunkte, die auf eine psychische Ausnahmesituation hindeuten könnten. Der 32-Jährige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Baden-Baden beim zuständigen Amtsgericht Baden-Baden einem Haftrichter vorgeführt, der einen Unterbringungsbefehl erließ. Er wurde anschließend in eine Fachklinik gebracht. Die polizeilichen Ermittlungen zum Brand und zum anschließenden Verkehrsunfall dauern an.

Ursprungsmeldung vom 25.12.2023, 09.12 Uhr

POL-OG: Bischweier - Gebäudebrand

Offenburg (ots) - An Heiligabend wurde der Polizei um 19:30 Uhr über Notruf gemeldet, dass ein Firmengebäude in Bischweier nahe der B 462 brennen würde. Der Brand brach nach ersten Erkenntnissen der Polizei vermutlich in einer der im Obergeschoss befindlichen Wohnungen aus, in welchen sich zu diesem Zeitpunkt glücklicherweise keine Personen aufhielten. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an, der Sachschaden wird auf 150.000 Euro geschätzt. /E-KK