Unbekannte machten sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag auf dem Autobahnparkplatz "Oberfeld" am Tank eines Lastwagens zu schaffen.

Bühl (ots) - In der Zeit zwischen 19 Uhr und dem 3 Uhr brachen die Unbekannten den verschlossenen Tank auf und entwendeten daraus etwa 400 Liter Diesel. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten des Verkehrsdienstes Außenstelle Bühl unter der Telefonnummer 07223 80847-0 in Verbindung zu setzen.



