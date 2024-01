In der Silvesternacht, gegen 03:00 Uhr, wurde die Polizei, umliegende Feuerwehren und der Rettungsdienst zu einem Aussiedlerhof bei Bühl-Moos alarmiert.

Bühl (ots) - Ein Ökonomiegebäude des Anwesens, in dem landwirtschaftliche Geräte und Erzeugnisse gelagert wurden, stand zu diesem Zeitpunkt in Flammen. Durch den beherzten Einsatz von 120 Einsatzkräften der Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf ein Nebengebäude, in dem sich etwa 240 Schafe befanden, verhindert werden. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der geschätzte Sachschaden beträgt 1.500.000 Euro. Das Polizeirevier Bühl hat die weiteren Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.



/ BME