Am Samstagmorgen kam es auf dem Parkdeck eines Einkaufsmarktes in der Hauptstraße zu einem folgenschweren Unfall.

Bühlertal (ots) - Eine 56-jährige Mercedes-Fahrerin befuhr gegen 10 Uhr die Parkfläche und kollidierte mit insgesamt fünf geparkten Fahrzeugen. Die betroffenen Fahrzeuge wurden durch den Aufprall teilweise um mehrere Meter verschoben. Trotz erheblicher Beschädigungen an ihrem Auto setzte die mutmaßliche Unfallverursacherin ihre Fahrt fort und prallte schlussendlich gegen einen Zaun auf dem Gelände. Ein Atemalkoholtest, den die Beamten des Polizeireviers Bühl vor Ort durchführten, zeigte einen Wert von rund 2,8 Promille an, weshalb eine Blutprobe angeordnet wurde. Der Führerschein der Frau wurde einbehalten, sie erwartet nun ein Ermittlungsverfahren. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 70.000 Euro.

