Einen Brand in der Speyerer Straße meldete ein Nachbar am Sonntag gegen 13.40 Uhr.

Durmersheim (ots) - Offenbar in der seit längere Zeit nicht mehr in Betrieb befindlichen Sauna eines Anbaus soll ein Brand entstanden sein, sodass die Sauna selbst, der Anbau und dessen Dach beschädigt wurden. Die Brandursache ist derzeit noch unklar, verletzt wurde niemand. Der Brand verursachte einen Sachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro. /ja