Vermutlich durch Schweißarbeiten wurde am Mittwochabend in der Sigillatastraße ein Brand in einem Dachstuhl eines unbewohnten Hauses ausgelöst.

Ettenheim (ots) - Gegen 18:15 Uhr alarmierten Arbeiter aus einem Nachbarhaus Feuerwehr und Polizei. Die mit fünf Fahrzeugen eintreffenden Wehrleute brachten den Brand schnell unter Kontrolle. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch unklar. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. /sa