Eine 33-jährige Fiat-Fahrerin ist am Dienstagabend auf der L83 zwischen Herrenwies und der Schwarzenbachtalsperre in einer langgezogenen Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen und hat sich in der Folge überschlagen.

Forbach (ots) - Beim Eintreffen der Beamten des Polizeireviers Bühl saß die mutmaßliche Fahrerin neben dem auf dem Dach liegenden Wagen. Nach derzeitigen Erkenntnissen dürfte sie ohne Blessuren davongekommen sein. Der bei einem Atemalkoholtest festgestellte Wert von knapp 2,5 Promille dürfte mit zum Unfallgeschehen beigetragen haben. Ihren Führerschein ist die 33-Jährige erstmal los. Der Sachschaden an ihrem Fiat beläuft sich auf etwa 5.000 Euro. Einsatzkräfte der Feuerwehr Forbach unterstützten die Maßnahmen an der Unfallstelle.



