Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwochvormittag gegen 10.20 Uhr an einer Ampelanlage der B462 bei Hörden in Richtung Rastatt.

Gaggenau (ots) - Aufgrund der roten Lichtzeichenanlage bremsten ein Renault-Fahrer und ein BMW-Fahrer ab, ein dahinterfahrender 38-jähriger Mercedes-Fahrer soll den Bremsvorgang nicht rechtzeitig erkannt haben, sodass er dem Renault auffuhr. In der Folge dessen soll der Renault auf den BMW aufgeschoben worden sein. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt, es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. /ja