Einem 84 Jahre alten Seat-Fahrer stehen nach einer mutmaßlich von ihm verursachten Kollision Ermittlungen wegen Unfallflucht ins Haus.

Gaggenau (ots) - Der lebensältere Autofahrer soll am Donnerstagvormittag an der Einmündung der Goethestraße zur Schillerstraße die Vorfahrt einer herannahenden Mercedes-Lenkerin missachtet haben, wodurch es gegen 11:30 Uhr zum Zusammenprall der beiden Fahrzeuge kam. Nach der Kollision sei der Senior über eine dortige Verkehrsinsel hinweggefahren und habe sich ohne seinen Pflichten nachzukommen vom Ort des Geschehens entfernt. Anhand des abgelesenen Kennzeichens konnte der 84-Jährige ausfindig gemacht werden. Die 33 Jahre alte Mercedes-Fahrerin erlitt durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen. Der Sachschaden an den Unfallfahrzeugen und der Verkehrsinsel wird von den Beamten des Polizeireviers Gaggenau auf rund 11.000 Euro geschätzt. Der Führerschein des Mannes wurde in behördliche Verwahrung genommen.



/wo