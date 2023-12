Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmittag wurden vier Personen verletzt.

Gaggenau (ots) - Der Fahrer eines Volvo war gegen 12:20 Uhr auf der B 462 von Rastatt kommend in Richtung Murgtal unterwegs. Er geriet ersten Ermittlungen zufolge auf Höhe des Kreisverkehrs in der Nähe des Thermalbades auf die Gegenfahrbahn. Die Kollision mit der entgegenkommenden BMW-Fahrerin führte zu erheblichen Beschädigungen an beiden Fahrzeugen. Ein abgerissenes Rad beschädigte zudem einen nachfolgenden Ford. Zwei Insassen im Volvo und zwei Insassen im BMW erlitten leichte Verletzungen und wurden anschließend medizinisch versorgt. Die Straße musste zur Bergung der Fahrzeuge und zur Reinigung der Fahrbahn vorübergehend gesperrt werden. Die ermittelnden Beamten schätzen den Gesamtschaden an den Fahrzeugen auf 70.000 Euro.

/ma