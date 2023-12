Der Anruf einer Betrügerin auf dem Telefon einer Seniorin in Gengenbach lief am Dienstagnachmittag ins Leere.

Gengenbach (ots) - Die Anruferin teilte der Frau mit, dass sie einen Gewinn im fünfstelligen Bereich gewonnen habe. Vor der Auszahlung müsse sie jedoch zuvor Gutscheinkarten für angebliche Transportkosten in Höhe von 1.500 Euro erwerben. Daraufhin wurde sie aufgefordert diese in Lebensmittelgeschäften oder Tankstellen zu kaufen und die Codes im Anschluss telefonisch durchzugeben. Durch einen aufmerksamen Bankmitarbeiter wurde die Dame auf die Betrugsmasche hingewiesen, bevor es zum Abheben des Geldes kam. Nach einem weiteren Anruf der Betrüger legte die Frau auf und brachte den Vorfall zur Anzeige.



Die Polizei rät:



Machen Sie sich bewusst: Wenn Sie nicht an einer Lotterie teilgenommen haben, können Sie auch nichts gewonnen haben!



Geben Sie niemals Geld aus, um einen vermeintlichen Gewinn einzufordern, zahlen Sie keine Gebühren oder wählen gebührenpflichtige Sondernummern.



Machen Sie keinerlei Zusagen am Telefon.



Geben Sie niemals persönliche Informationen weiter: keine Telefonnummern und Adressen, Kontodaten, Bankleitzahlen, Kreditkartennummern oder Ähnliches.



Fragen Sie den Anrufer nach Namen, Adresse und Telefonnummer der Verantwortlichen, um welche Art von Gewinnspiel es sich handelt und was genau Sie gewonnen haben. Notieren sie sich seine Antworten.



Weisen Sie unberechtigte Geldforderungen zurück.



Lassen Sie unberechtigte Abbuchungen von Ihrer Bank rückgängig machen. Wenden Sie sich unverzüglich an Ihren Bankberater, innerhalb der Frist ist ein Widerspruch möglich. Anbieter der gängigen Wertkarten verfügen ebenfalls über Hilfeseiten im Internet zur Sperrung der Karten.



