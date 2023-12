Als eine 32-jährige Frau am Donnerstagabend, gegen 19 Uhr, auf dem Weg zu ihrem geparkten Pkw in der Einachstraße war, fiel ihr auf Höhe des Spielplatzes "Schneckenmatt" ein Mann auf, der sexuelle Handlungen an sich durchführte.

Gengenbach (ots) - Der sogenannte "Exhibitionist" soll etwa 25 bis 35 Jahre alt gewesen sein und hatte kurze dunkelblonde Haare. Er soll mit einer dunkelblauen Jacke, hellblauen Jeans und hellen Sportschuhen bekleidet gewesen sein. Die 32-Jährige erinnerte sich daran, dass bei den exhibitionistischen Handlungen des Mannes, zwei Fahrradfahrer auf der Straße vorbeifuhren. Die Polizei bittet Zeugen, insbesondere die zwei Radfahrer, die sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall geben können, sich bei der Kriminalpolizei in Offenburg unter der Telefonnummer 0781 / 21-2820 zu melden.

/vo