Ein aufmerksamer Zeuge konnte am Donnerstagabend gegen 20 Uhr beobachten, wie ein offenbar schwarz gekleideter Mann sich an einem grauen Skoda zu schaffen machte und beide Kennzeichenschilder entwendete.

Hohberg (ots) - Das Fahrzeug stand zur Tatzeit auf einem Grundstück eines Mehrfamilienhauses in der Hindenburgstraße. Der Dieb soll anschließend in einen in der Freiburger Straße stehenden Kleinwagen gestiegen sein. Nachdem der Unbekannte bemerkt haben soll, dass er von dem Zeugen verfolgt wurde, soll er geflüchtet sein. Bei der Überprüfung des gemerkten Kennzeichens am Kleinwagen konnte festgestellt werden, dass das Kennzeichen als gestohlen gemeldet war. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Hinweise unter der Telefonnummer: 0781 21-2200 entgegen.



/ph