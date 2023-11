Nach dem Brand am Sonntagabend in der Gewerbestraße, sind die Ermittlungen der Beamten des Polizeipostens Hohberg weiter vorangeschritten.

Hohberg-Niederschopfheim (ots) - Mittlerweile verdichtete sich so der Tatverdacht gegen einen 55 Jahre alten Mann, der noch am Sonntag rußverschmutzt im Umfeld angetroffen wurde. Der Mann steht im Verdacht, das Feuer in dem leerstehenden Gebäude entfacht zu haben um sich zu wärmen, was im weiteren Verlauf jedoch außer Kontrolle geriet und so einen Sachschaden von rund 100.000 Euro verursachte. Der Mann sieht nun einem Ermittlungsverfahren entgegen.



Ursprungsmeldung vom Sonntag, 26.11.23, 23:32 Uhr:



Hohberg-Niederschopfheim - Brandeinsatz



Hohberg (ots) - Am Sonntagabend gegen 20 Uhr kam es in der Niederschopfheimer Gewerbestraße zu einem Brand in einem Gebäude. Die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren mit Löscharbeiten, Versorgung und Spurensicherung bis in die späten Abendstunden beschäftigt. Der Zusammenhang mit einem Mann, der rußverschmutzt im Umfeld angetroffen wurde ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen. Diese Person kam vorsorglich zur medizinischen Abklärung in ein örtliches Krankenhaus. Die Schadenshöhe am und im Gebäude kann aktuell noch nicht beziffert werden. /ADR