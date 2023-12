Betrügern gelang es in der vergangenen Woche einen Senior in Hornberg zur Übergabe von über 30.000 Euro zu bewegen.

Hornberg (ots) - Die Unbekannten kontaktierten den betagten Mann mehrfach telefonisch und überzeugten ihn durch unwahre Aussagen davon, dass er es mit Polizeibeamten zu tun hätte. Die Betrüger berichteten davon, dass in der Nachbarschaft ein Einbruch stattgefunden hätte und das Geld des Mannes nicht sicher wäre. Weiterhin gäbe es "korrupte Bankmitarbeiter", welche das Geld verschieben würden. Durch eine geschickte Gesprächsführung bewegten sie den Rentner dazu, ihnen das Bargeld zur "Überprüfung" zu übergeben. Beamte der Kriminalpolizei haben nun die Ermittlungen aufgenommen.



Hinweise der Polizei:



- Die echte Polizei fordert niemals Bargeld, Überweisungen

oder Wertgegenstände von Ihnen, um Ermittlungen

durchzuführen oder ihr Vermögen zu schützen!



- Rufen Sie nie die am Telefon angezeigte Nummer zurück,

sondern fragen Sie beim Notruf ´110´ nach!



- Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr

Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert.



- Geben Sie keine Details zu Ihren familiären oder

finanziellen Verhältnissen preis.



- Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen!



- Informieren Sie sofort die Polizei über die 110, wenn

Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt.



/ma