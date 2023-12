Ein 36-Jähriger Verkehrsteilnehmer muss sich nach einem Vorfall am Sonntagnachmittag im Bereich der "Fertighauswelt" vor dem Gesetz verantworten.

Kappel-Grafenhausen (ots) - Der Mann geriet kurz vor 17 Uhr in eine Verkehrskontrolle der Beamten des Polizeireviers Lahr, was zunächst nicht ungewöhnlich ist. Das Problem dabei bestand jedoch in seinem fahrbaren Untersatz. Der Mittdreißiger hatte als Fortbewegungsmittel ein kleines motorisiertes Gokart gewählt, welches weder für den Betrieb im öffentlichen Straßenverkehr zugelassen war, noch über einen entsprechenden Versicherungsschutz verfügte. Die kurze Fahrfreude dürfte ihm nun teuer zu stehen kommen.



/ya