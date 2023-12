Am Dienstagmorgen gegen 8:20 Uhr wurde ein Brand mit Rauchentwicklung in der Küche eines Kindergartens in der Kirchstraße gemeldet.

Kappel-Grafenhausen (ots) - Beim Eintreffen von Einsatzkräften der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei war der kleine Schmorbrand einer Kunststoffabdeckung auf einer eingeschalteten Herdplatte bereits durch eine Mitarbeiterin gelöscht worden. Die Frau verletzte sich dabei leicht. Die etwa 60 unverletzten Kinder wurden vorsorglich in einen Gemeindesaal im gegenüberliegenden Anwesen untergebracht. Der Sachschaden dürfte als gering anzusehen sein.



