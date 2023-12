Zu einer Kollision zwischen einer landwirtschaftlichen Zugmaschine und einem Pkw kam es am Montagabend gegen 20 Uhr.

Kappelrodeck (ots) - An der Kreuzung Klaus/Dasensteinweg beachtete der von der Straße "Klaus" kommende, 22-jährige Fahrer eines Traktors nicht die Vorfahrt eines von rechts kommenden VW-Touran. Durch den Zusammenstoß wurden der 22-jährige Fahrer des Pkw und dessen 21-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren in der Folge des Unfalls nicht mehr fahrbereit, es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 40.000 Euro. /ja