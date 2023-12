Nach dem Unfall bei Kork am Mittwochnachmittag konnte die B28 in Fahrtrichtung Kehl gegen 15:15 Uhr wieder freigegeben werden.

Kehl (ots) - Etwa 40 Minuten später war auch die B28 in Richtung Renchtal frei befahrbar. Nach derzeitigem Kenntnisstand dürfte der Unfall auf eine medizinische Ursache der Mazda-Fahrerin zurückzuführen sein. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird von den Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg auf etwa 15.000 Euro beziffert.



Pressemitteilung vom 6.12.2023, 15:07 Uhr



Kehl, B28 - Bundesstraße nach Unfall in beide Richtungen gesperrt



Nach einem Unfall am Mittwochnachmittag in Höhe Kork ist die B28 derzeit in beide Richtungen gesperrt. Eine Mazda-Lenkerin hat hierbei aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über ihren Wagen verloren und kollidierte kurz nach 14 Uhr mit der Betonmittelleitwand. Kräfte der Polizei, der Feuerwehren Willstätt und Kehl sowie des Rettungsdienstes und ein Notarzt sind im Einsatz. Aktuell wird die mutmaßlich schwerverletzte Autofahrerin aus ihrem Unfallauto befreit. Nach ersten Erkenntnissen liegen keine Hinweise auf weitere Unfallbeteiligte vor. Eine örtliche Umleitung ist eingerichtet.



