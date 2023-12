Nach einem Unfall am Mittwochnachmittag in Höhe Kork ist die B28 derzeit in beide Richtungen gesperrt.

Kehl (ots) - Eine Mazda-Lenkerin hat hierbei aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über ihren Wagen verloren und kollidierte kurz nach 14 Uhr mit der Betonmittelleitwand. Kräfte der Polizei, der Feuerwehren Willstätt und Kehl sowie des Rettungsdienstes und ein Notarzt sind im Einsatz. Aktuell wird die mutmaßlich schwerverletzte Autofahrerin aus ihrem Unfallauto befreit. Nach ersten Erkenntnissen liegen keine Hinweise auf weitere Unfallbeteiligte vor. Eine örtliche Umleitung ist eingerichtet.



/wo