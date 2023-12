Am Mittwochnachmittag gegen 17 Uhr soll es zu einem Ladendiebstahl in einer Parfümerie in der Hauptstraße gekommen sein.

Kehl (ots) - Ein bislang unbekannter Mann soll mit einem Parfum im Wert von rund 100 Euro in seiner Jackentasche aus dem Geschäft in Richtung Amtsgericht geflüchtet sein, nachdem eine Verkäuferin den Verdächtigen auf die Tat ansprach. Der Mann wurde als etwa 30 Jahre alt und 180 cm groß mit nach hinten gegelten Haaren beschrieben. Er soll akzentfrei deutsch gesprochen haben und mit einem dunkelblauen Parka, einer dunkelblaue Jeans und braunen Schuhen bekleidet gewesen sein. Die Polizei bittet nun um die Mithilfe von Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können. Hinweise werden von den zuständigen Beamten des Polizeireviers Kehl unter der Nummer 07851 893-0 entgegengenommen.



/ja