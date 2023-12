Ein aufmerksamer Zeuge meldete am Mittwochnachmittag gegen 15 Uhr zwei männliche Personen, die sich mit einem Schraubendreher an einer Haustür eines Mehrfamilienhauses in der Schubertstraße zu schaffen machten.

Kehl (ots) - Beim Erkennen einer Polizeistreife des Polizeireviers Kehl, flüchteten beide Männer fußläufig. Ein 30-jähriger Tatverdächtiger konnte von den Beamten eingeholt und vorläufig festgenommen werden. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung, wobei auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz war, wurde auch der zweite mutmaßliche 29-jährige Einbrecher festgenommen. Da Beide in Frankreich wohnhaft sind, wurden sie nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an die Bundespolizei in Kehl überstellt.



