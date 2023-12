Am Mittwochabend gegen 22 Uhr fuhr ein 36-jähriger Mann mit seinem Mercedes-Sprinter auf den Parkplatz des Bahnhofvorplatzes.

Kehl (ots) - Nach einem kurzen Halt verließ er den Parkplatz und soll dabei einen dort geparkten Pkw "Hummer" an der Heckklappe touchiert und dadurch beschädigt haben. Die alarmierte Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Kehl stellte kurz darauf fest, dass bei dem in Frankreich wohnendem Sprinter-Fahrer, drogentypische Ausfallerscheinungen erkennbar waren. Ein durchgeführter Test auf Kokain verlief positiv. Weiterhin ergab eine Überprüfung in den polizeilichen Informationssystemen, dass die Fahrerlaubnis des 36-Jährigen Anfang des Jahres annulliert wurde. Der Fahrzeugschlüssel wurde zur Unterbindung der Weiterfahrt sichergestellt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 4.000 Euro. Die polizeilichen Maßnahmen wurden von einem anwesenden französischen Polizeibeamten, im Rahmen der Kooperation mit der Gendarmerie aus Straßburg, unterstützt.



/vo