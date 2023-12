Ein aufmerksamer Zeuge meldete am Montag einen Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Hauptstraße.

Kehl (ots) - Gegen 14:20 Uhr soll eine männliche Person mit einem Brecheisen in der Hand aus einer Dachgeschosswohnung gekommen sein. Nach ersten Erkenntnissen wurde die Wohnungstür gewaltsam geöffnet. Im Inneren durchwühlte der Einbrecher mehrere Schränke. Ob etwas entwendet wurde ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Der etwa 170 Zentimeter große und 20 bis 30 Jahre alte Unbekannte soll eine weiße Baseballcap sowie einen hellen Jogginganzug getragen haben. Nach der Tat sei der als "südländisch" aussehend beschriebene Einbrecher in einen Mercedes eingestiegen und in unbekannter Richtung davon gefahren sein. Nach Spurensicherung durch Kriminaltechniker haben die Beamten des Polizeireviers Kehl die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Hinweise unter der Telefonnummer: 07851 893-0 entgegen.



/ph