Zwischen Mittwoch, 20 Uhr, und Donnerstag 7:45 Uhr, kam es in der Keltenstraße zu einem Einbruch in zwei Baustellencontainer.

Kippenheim (ots) - Durch das Aufbrechen der jeweiligen Vorhängeschlösser gelang es bislang Unbekannten, sich Zutritt in die Baustellencontainer zu verschaffen. Hierbei wurden diverse Baustellenwerkzeuge im Wert von circa 3.600 Euro entwendet. Die Beamten des Polizeipostens in Ettenheim bitten unter der Rufnummer: 07822 446950 um Hinweise von Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können.



