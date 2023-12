Nachdem die polizeilichen Maßnahmen im Bereich des Murgdamms am späten Dienstagabend beendet waren, konnte die Bahnstrecke der Murgtalbahn gegen 22.45 Uhr wieder frei gegeben werden.

Kuppenheim (ots) - Ersten Erkenntnissen zufolge handelt es sich bei dem verdächtigen Gegenstand um eine handelsübliche Gasflasche, die bereits seit mehreren Tagen neben den Gleisen gelegen haben könnte. Den Ermittlern der Kriminalpolizei liegen derzeit keine Hinweise vor, dass aufgrund des Zustands der Gasflasche von einer unmittelbaren Gefährdung ausgegangen werden konnte. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen und Hinweisgebern, die in den vergangenen Tagen mögliche verdächtige Personen samt Fahrzeugen im Bereich der Kuppenheimer Straße zwischen dem Bahnhof Kuppenheim und Bischweier, den dortigen Parkmöglichkeiten und Feldwegen sowie dem Murgdamm beobachtet haben. Die Polizei nimmt die Anrufe unter der Telefonnummer 0781/21-2820 gerne entgegen.

/ks



Kuppenheim - Verdächtiger Gegenstand



Kuppenheim (ots) - Aufgrund eines verdächtigen Gegenstands am Murgdamm, in unmittelbarer Nähe zu den Gleisen, wurde durch die Bundespolizei am Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr der Bahnverkehr der Murgtalbahn eingestellt.

Nach der Anforderung von Spezialkräften konnte zunächst eine mögliche Gefährdung des Bahnverkehrs nicht ausgeschlossen werden, weshalb die Bahnstrecke durch die Bundespolizei weiterhin gesperrt blieb. Nach Sicherung des Gegenstands und Abstimmung aller Verantwortlichen konnte die zuvor kurzzeitig gesperrte Bundesstraße 462 gegen 19 Uhr wieder freigegeben werden. Auf weitere Sperrungs- und Evakuierungsmaßnahmen, auch der im Bereich liegenden Wohngebiete, konnte verzichtet werden. Die Ermittlungen zur Herkunft und Beschaffenheit des verdächtigen Gegenstands hat die Kriminalpolizei Offenburg übernommen. /ks