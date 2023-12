Am Dienstagabend gegen 19:15 Uhr wurde ein Wohnungsbrand in einer Einliegerwohnung im Untergeschoss eines Anwesens in der Georg-Friedrich-Händel-Straße gemeldet.

Lahr (ots) - Die Bewohnerin konnte die Wohnung selbständig verlassen und einen vorbeilaufenden Passanten auf den Brand aufmerksam machen. Die hinzugerufenen Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten das Feuer löschen. Glücklicherweise wurden bei der Frau nach Erstversorgung durch den Rettungsdienst keine Verletzungen festgestellt. Da die Einliegerwohnung aktuell nicht bewohnbar ist, wurde die Seniorin bei Bekannten untergebracht. Der entstandene Schaden kann noch nicht beziffert werden. Die Beamten des Polizeireviers Lahr haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.



/ph