In der Zeit zwischen Mittwoch 17 Uhr und Donnerstag, 7 Uhr, gelangte ein noch Unbekannter durch Aufhebeln zweier Außentüren an einer Zaunanlage eines Gebäudes in der Straße "Zum Schänkenbrünnle" auf das Gelände.

Lahr (ots) - Dort versuchte der Einbrecher mit einem noch unbekannten Gegenstand das Kupferdach des Gebäudes zu entfernen. Offenbar wurde er dabei gestört weshalb es nur zu Beschädigungen kam und keine Stücke gestohlen wurden. Der dabei entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Die Beamten des Polizeireviers Lahr haben die Ermittlungen eingeleitet und nehmen Hinweise unter der Telefonnummer: 07821 277-0 entgegen.



/ph