Die Hintergründe diverser Beleidigungen eines 55-jährigen Fahrgastes gegenüber eines Busfahrers sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Lahr.

Lahr (ots) - Nachdem der Störenfried bereits am Mittwoch ausfällig war und es am Donnerstag gegen 19 Uhr an einer Bushaltestelle vor dem Bahnhof in Lahr wiederholt zu Beleidigungen kam, wurde er aus dem Bus verwiesen. Da er auf seine Fahrgastbeförderungspflicht bestand, wurde eine Polizeistreife gerufen. Dem Mann wurde einen Platzverweis für den Bereich der Bushaltestelle am Bahnhof Lahr erteilt.



/ph