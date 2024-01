Mutmaßlich war ein technischer Defekt an einem Elektrogerät der Auslöser für einen Dachstuhlbrand am Dienstagnachmittag in einem Einfamilienhaus in der Straße "Altengai." Einsatzkräfte der Feuerwehr waren schnell zur Stelle und hatten den gegen 15 Uhr ausgebrochenen Brand etwa 45 Minuten später weitestgehend gelöscht.

Lahr-Sulz (ots) - Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde niemand verletzt. Der Sachschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen im Bereich von 100.000 Euro bis 150.000 Euro bewegen. Die Beamten des Polizeireviers Lahr haben die Ermittlungen aufgenommen.



/wo