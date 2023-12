Im Zuge einer allgemeinen Verkehrskontrolle konnte Sonntagnacht durch Beamte des Polizeireviers Lahr in der Geroldsecker Vorstadt festgestellt werden, dass ein 52-jähriger Skoda-Lenker offenbar in der Folge des Genusses alkoholischer Getränke nicht mehr in der Lage war sein Fahrzeug zu führen.

Lahr (ots) - Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,9 Promille. Des Weiteren stellte sich heraus, dass der Mann ohne erforderliche Fahrerlaubnis fuhr. Die Weiterfahrt wurde ihm daraufhin untersagt. Er kann sich nun auf strafrechtliche Konsequenzen gefasst machen. /an