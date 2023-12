Im Zeitraum von Mai 2023 bis September 2023 kam es im Bereich der südlichen Ortenau bis zum Landkreis Rastatt zu mindestens 13 Fällen des Diebstahls aus Garagen, bei denen unter anderem 13 E-Bikes und neun hochwertige Fahrräder gestohlen wurden.

Mittelbaden- Achern, Gamshurst (ots) - Die Summe des Diebesguts beläuft sich auf etwa 70.000 Euro. Die Höhe des hierbei angerichteten Sachschadens lässt sich derzeit noch nicht genau beziffern. Aufgrund der überörtlichen Tatorte wurden die Ermittlungen zentral von Beamten der Kriminalpolizei in Offenburg übernommen. Durch die polizeilichen Ermittlungen, insbesondere durch Sichtung vorhandener Videoaufnahmen, konnten besonders ausgebildete Beamte bei der Kriminalpolizei, sogenannte "Gesichtserkenner", den Tatverdacht gegen einen polizeibekannten 34-jährigen Georgier mit Wohnsitz in Frankreich erhärten.

Der Georgier wurde bereits am 24.08.2023, nach einem Einbruchsdiebstahl in Willstätt, von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Kehl vorläufig festgenommen. Bei einem am gleichen Tag durchgeführten sogenannten "beschleunigten Verfahren", wurde der Täter vom Amtsgericht Offenburg zu einer mehrmonatigen Freiheitsstrafe verurteilt, die zur Bewährung ausgesetzt wurde. Bei der Gerichtsverhandlung gab der Mann die Personalien eines 39-jährigen Georgiers als die seinen an. Unter diesen Personalien sind mehrere Straftaten in den Informationssystemen der französischen Polizei aufgeführt.

Anfang Oktober 2023 konnte durch die Ortung eines zuvor in Reutlingen gestohlenen E-Bikes, durch die Polizei eine Garage in Reutlingen ausfindig gemacht werden, in der unter anderem 14 hochwertige Fahrräder und E-Bikes aufgefunden wurden. Sieben der Fahrräder konnten den Einbruchsdiebstählen im Bereich des Polizeipräsidiums Offenburg zugeordnet werden.

Anfang Dezember kam es zu einem mutmaßlichen Einbruchsversuch in Achern-Gamshurst, bei dem der 34-jährige Tatverdächtige von der Polizei festgenommen wurde. Ihm werden die zuvor genannten Diebstähle, unter anderem die Vielzahl von E-Bikes, zur Last gelegt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Baden-Baden wurde gegen den Mann ein Haftbefehl erwirkt, der bei der Vorführung beim Ermittlungsrichter beim Amtsgericht in Baden-Baden in Vollzug gesetzt wurde. Die Anklage lautete auf "Verdacht des gewerbsmäßigen Diebstahls in mehreren Fällen". Im Anschluss wurde der Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zu möglichen weiteren Straftaten dauern an./vo



Pressemitteilung vom 28.08.2023



POL-OG: Willstätt, Sand - Zwei Diebstähle aus Garagen geklärt und gleich abgeurteilt



Willstätt (ots) - Ein 34 Jahre alter Mann ist am Donnerstagmittag beim Amtsgericht Offenburg, im Zuge eines von der Staatsanwaltschaft Offenburg beantragten beschleunigten Verfahrens, wegen gewerbsmäßigen Diebstahls in zwei Fällen, zu einer Gesamtfreiheitsstraße von fünfeinhalb Monaten verurteilt worden. Die Strafe wurde zur Bewährung ausgesetzt. Als Bewährungsauflage wurde ihm unter anderem auferlegt, einen Geldbetrag in Höhe von 1.000 Euro an einen gemeinnützigen Verein zu entrichten. Dem georgischen Staatsangehörigen wurden zwei Diebstahlsdelikte in Willstätt angelastet. In der Nacht auf Donnerstag entwendete er aus einer Garage zwei Elektroscooter, ein Mountainbike sowie einen Werkzeugkoffer im Gesamtwert von insgesamt etwa 1.700 Euro. Die Gegenstände wurden anschließend zusammen mit einem bislang unbekannten Komplizen in ein Fahrzeug mit französischer Zulassung eingeladen. Das Vorgehen konnte von einer aufmerksamen Zeugin gegen 4:40 Uhr beobachtet werden, die daraufhin die Polizei informierte. Mehrere herbeieilende Streifenbesatzungen konnten den Mann, aufgrund der von der Zeugin gelieferten Personenbeschreibung, im Rahmen einer Sofortfahndung noch in Willstätt vorläufig festnehmen. Das Fahrzeug mit dem Diebesgut konnte sichergestellt werden. Bereits am 3. August 2023 war der nun Festgenommene ebenfalls in Willstätt auffällig geworden. Auch dort wurden aus einer Garage neben zwei Fahrräder, ein Werkzeugkoffer und eine Akkukreissäge im Wert von mindestens 3.000 EUR entwendet. Die Tat konnte dem Verurteilten, insbesondere aufgrund der vorhandenen Bildaufnahmen und einer anschließenden Auswertung dieser mittels Gesichtserkennung, zugeordnet und im Zuge des beschleunigten Verfahrens mitverhandelt werden.



/vo



Pressemitteilung vom 1.12.2023



POL-OG: Achern, Gamshurst - Zeugen gesucht (FOTO)



Achern, Gamshurst (ots) - In der Meisenstraße kam es in den frühen Morgenstunden des heutigen Freitags zu einem mutmaßlichen Einbruchsversuch. Eine Anwohnerin hörte gegen 3:30 Uhr verdächtige Geräusche und sah, wie zwei dunkel gekleidete Männer wegrannten. Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte in der Industriestraße ein verdächtiges Fahrzeug mit französischen Kennzeichen festgestellt werden. Unweit davon stand ein neuwertiges Fahrrad der Marke Conway. Den eingesetzten Polizeistreifen gelang es einen 35-jährigen Mann, der mit einem Opel Vivaro wegfahren wollte, vorläufig festzunehmen. Derzeit wird geprüft, ob der 35-Jährige mit weiteren möglichen Diebstählen und Einbrüchen in Verbindung stehen könnte. Die Ermittler des Polizeireviers Achern/Oberkirch benötigen unter der Rufnummer, 07841 7066-0, insbesondere Hinweise zur Herkunft des in der Industriestraße aufgefundenen Fahrrades. /ag