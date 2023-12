Mit den ersten Schneefällen dürften neben den Saisonfahrern auch die ganzjährig Motorradfahrenden eine Zwangspause einlegen.

Mittelbaden (ots) - Grund genug, um beim Polizeipräsidium Offenburg eine Bilanz der Saison 2023 zu ziehen. Trotz überwiegend hervorragendem Motorradwetter zwischen April und Oktober 2023 blieb die Unfallentwicklung auf den Motorradstrecken im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Offenburg nahezu unverändert. Im gesamten Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Offenburg endete die Saison 2023 mit einer minimal rückläufigen Unfalllage. Die Anzahl der getöteten Motorradfahrer war dabei von fünf auf drei rückläufig. Während auf den Schwerpunktstrecken im und um den Schwarzwald im vergangenen Jahr ein Unfall weniger zu verzeichnen war (39 zu 38), konnte auch auf den übrigen Strecken ein solcher leichter Rückgang verzeichnet werden (158 zu 150). Auf den Schwerpunktstrecken waren in der vergangenen Saison 18 Fahrer und Fahrerinnen (17 in der Saison 2022) leicht, 15 (19) schwer verletzt und 2 (1) getötet worden. Auf den übrigen Straßen in der Fläche des Polizeipräsidiums waren 93 (90) leicht, 46 (59) schwer verletzt und 3 (5) getötet worden. Mit 87% der Unfälle auf den Motorradstrecken ist der allergrößte Anteil auf Eigenverschulden durch Motorradfahrende zurückzuführen. In 71% der Fälle war der Unfall dabei ohne Fremdbeteiligung. Trotzdem kam es auch für die Motorradfahrer zu unverschuldeten Vorfällen, wie beispielsweise Ende Mai 2023, als ein Autofahrer auf der L 107 zwischen Gutach und Landwassereck im Rahmen eines Überholvorgangs ein entgegenkommendes Kraftrad übersah. Sowohl der Fahrer als auch seine Sozia verloren dabei ihr Leben. Nicht angepasste Geschwindigkeit (62%) und Verstöße gegen das Rechtsfahrgebot (8%) waren die Hauptursachen für Unfälle auf den attraktiven und fahrerisch teils anspruchsvollen Motorradstecken. Im Rahmen der Motorradkonzeption des Polizeipräsidiums Offenburg, also Kontrollen durch örtliche Polizeireviere und Verkehrsdienststellen, wurden im laufenden Jahr 1 381 Krafträder kontrolliert. 261 der insgesamt 556 festgestellten Verstöße bezogen sich auf die Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit. In 178 Fällen wurden technische Mängel zur Anzeige gebracht. Fahrfehler und Konzentrationsdefizite sind gerade auf dem Motorrad häufig nicht zu verzeihen. Die Fahrweise muss daher stets an das eigene Können und die gesetzlichen Vorgaben angepasst werden. Das Einbeziehen von Reserven schafft vor allem im Kurvenbereich die Möglichkeit, plötzliche Gefahrensituationen zu meistern.



/rs