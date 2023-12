Bei einem Arbeitsunfall unter Tage in der "Grube Clara" sind zwei Männer verletzt worden.

Oberwolfach (ots) - Ersten Erkenntnissen zufolge dürfte in etwa 60 Meter Tiefe ein an einer Rampe abgestelltes Sonderfahrzeug gegen 11:45 Uhr unbeabsichtigt ins Rollen geraten sein und ist in der Folge mit zwei Bergmännern kollidiert. Einer der beiden ist vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht worden. Die erlittenen Verletzungen dürfte nach einer ersten Einschätzung als leicht einzustufen sein. Die Beamten des Polizeipostens Wolfach haben die Ermittlungen aufgenommen.



/wo