Am frühen Montagmorgen gegen 03.15 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der A 5, kurz vor der Ausfahrt Offenburg.

Offenburg (ots) - Ein 44-Jähriger befuhr einen Klein-Lkw auf dem rechten Fahrstreifen in südliche Richtung, als er aus bislang unbekannter Ursache erst nach links gegen eine Betonwand lenkte und in der Folge nach rechts eine Schutzplanke durchbrach. Der Lkw kippte um, wodurch der Fahrer leichte Verletzungen erlitt und ins Klinikum gebracht werden musste. Die 30-Jährige Beifahrerin blieb bei dem Unfall scheinbar unverletzt, wurde aber vorsorglich ebenfalls in das Klinikum verbracht. Durch den Unfall entstand an dem Fahrzeug ein Schaden in Höhe von ungefähr 10.000 Euro. Die Höhe des Schadens an den baulichen Einrichtungen ist bisher unbekannt. Die rechte Fahrbahn wurde gegen 06:30 Uhr wieder gesäubert. Der genaue Unfallablauf ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen./ja