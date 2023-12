Nachdem ein 32-jähriger Mann aus Offenburg im Internet eine "Profi-Brokerin" kennenlernte, investierte er eine hohen vierstelligen Bereich in Kryptowährung.

Offenburg (ots) - Als er sein Guthaben abheben wollte, musste er eine Gebühr im mittlerem vierstelligen Bereich bezahlen. Als vor der Auszahlung dann auch noch eine Steuer fällig wurde, stellte sich Skepsis bei dem Betroffenem ein und er stellte Strafanzeige bei der Polizei.



Die Polizei rät in diesem Zusammenhang:



- Vertrauen Sie Ihr Geld ausschließlich seriösen Anbietern an.

Lassen Sie sich aussagekräftige Referenzen nachweisen.



- Holen Sie Vergleichsangebote anderer Anbieter ein.



- Lassen Sie sich nicht von hohen Gewinnversprechen blenden. Der

Aussicht auf einen hohen Gewinn (Rendite) steht immer ein hohes

Risiko, bis hin zum Totalverlust, gegenüber.



- Achten Sie auf den Firmensitz. Unseriöse Anbieter von

Anlageprodukten wählen ihren Geschäftssitz gerne im Ausland, vor

allem in den bekannten Steueroasen in Übersee.



- Achten Sie auf die Gesellschaftsform. Beispielsweise unterliegt

eine als "Limited" (Ltd.) geführte Gesellschaft mangels Stammkapital

keinerlei Haftungsverpflichtung.



