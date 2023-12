Zwei Jugendliche im Alter von 17 Jahren müssen sich seit Donnerstag wegen eines gemeinschaftlich begangenen Diebstahls verantworten.

Offenburg (ots) - Mitarbeiter eines Baumarktes ertappten die Heranwachsenden gegen 18 Uhr, wie sie zwei Akkus in dem Geschäft in der Max-Planck-Straße aus der Verpackung genommen und in ihrer Jacke versteckt haben sollen. Da die hinzugerufenen Beamten des Polizeireviers Offenburg im Besitz eines der 17-Jährigen auch ein Messer entdeckten, laufen nun Ermittlungen wegen des Diebstahls mit Waffen.

