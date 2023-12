Wie den Beamten des Polizeireviers Offenburg erst Anfang der Woche zur Anzeige gebracht wurde, ereignete sich bereits am Freitagmorgen (15.

Offenburg (ots) - Dezember) an der Einmündung der Straße "Schießrain" zur Brandeckstraße ein Unfall, bei dem ein Fahrradfahrer zu Fall kam und sich hierbei Verletzungen zuzog. Laut den Schilderungen des 47 Jahre alten Radlers sei kurz vor 7 Uhr ein bislang unbekannter Autofahrer/Autofahrerin mit derartiger Geschwindigkeit aus der Brandeckstraße in die Straße "Schießrain" eingebogen, dass der 47-Jährige sich erschrak, abrupt abbremste und hierbei den Lenker verzog. Anschließend sei er gestürzt und habe sich am Folgetag in ärztliche Behandlung begeben. Im Krankenhaus wurden letztlich zwei Fingerfrakturen diagnostiziert. Die Ermittler sind nun auf der Suche nach Zeugen, die Hinweise zu dem am Unfalltag geflüchteten Auto und/oder dessen Fahrer/Fahrerin geben können. Hinweisgeber melden sich bitte unter der Telefonnummer: 0781 21-2200.



/wo