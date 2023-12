Zu mehreren Protestaktionen von Landwirten im Bereich des Polizeipräsidiums Offenburg kam es am Montag zwischen 15 und 20:15 Uhr.

Offenburg (ots) - Hierbei kam es teilweise zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Im Bereich der Autobahnanschlussstelle Achern beteiligten sich bis zu 40 und in Oberkirch ungefähr 70 Traktorfahrer an den Versammlungen. Im Bereich des Autobahnkreisels beim sogenannten Offenburger Ei kam der Verkehr zwischen 17:30 und 19 Uhr nahezu vollständig zum erliegen. Im Bühler Bereich waren ungefähr 50 Landwirte auf ihren Fahrzeugen protestierend unterwegs. Auch in Lahr, Ettenheim und Ringsheim wurden so Demonstrierende durch die Polizei festgestellt. Der Protest bestand nach bisherigen Erkenntnissen vor allem im bauartbedingt langsamen befahren der Kreisverkehre und Straßen.

/ag