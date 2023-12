Am Donnerstagabend gegen 19.15 Uhr konnte an einem Parkplatz in der Weststadt eine augenscheinlich stark alkoholisierte, 40-jährige Frau und deren offenbar ebenfalls stark alkoholisierte Beifahrerin in einem BMW kontrolliert werden.

Offenburg (ots) - Aufgrund von mehreren Zeugenhinweisen, die von einer auffälligen Fahrweise einer BMW-Fahrerin berichteten, konnten Beamte des Polizeireviers Offenburg die beschriebenen Frauen ausfindig machen. Nachdem die mutmaßliche Fahrerin einen Alkoholtest ablehnte, wurde sie zur Erhebung einer Blutentnahme zum Polizeirevier verbracht. Hierbei beleidigte sie nicht nur die Einsatzkräfte, sondern versuchte auch nach den Polizisten zu treten. Letztlich musste die 40-Jährige zur Durchführung der polizeilichen Maßnahmen fixiert werden. Gegen sie wird nun neben Trunkenheit im Verkehr auch wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt.



