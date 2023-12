Wiederholt soll ein 18-jähriger Mann am Donnerstagnachmittag in einem Einzelhandelsgeschäft in der Hauptstraße versucht haben Kleidung zu entwenden.

Offenburg (ots) - Der ertappte Heranwachsende zeigte sich wenig einsichtig und beleidigte die Beamten des Polizeireviers Offenburg. Dem jungen Mann drohen nun entsprechende Anzeigen.



/sa