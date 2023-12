Am Samstag gegen 3:50 Uhr kam es zunächst zu einer handfesten Auseinandersetzung durch einen Heranwachsenden in einer Diskothek in der Marlener Straße.

Offenburg (ots) - Beim Verlassen des Tanzlokals wurde eine 27 Jahre alte Frau durch den Störenfried umgestoßen und ihre Handtasche samt Inhalt gewaltsam entrissen. Der 18-Jährige entfernte sich anschließend mit einem offenbar unbefugt benutzten Wagen eines Bekannten und fuhr nach Gengenbach. In der Johann-Peter-Hebelstraße kam er an der dortigen Einmündung in Richtung Friedensstraße offenbar infolge nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem auf der gegenüberliegenden Straßenseite geparkten VW. Beim Zurücksetzten des Fahrzeugs beschädigte er die Einfriedung eines Anwesens. Beim Eintreffen der Polizeistreife leistete der junge Mann Widerstand, bedrohte und beleidigte die Polizeibeamten. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,7 Promille. Überdies war der Unfallverursacher nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. An beiden Autos entstand ein Sachschaden von etwa 12.000 Euro. Der Schaden der Einfriedung kann noch nicht beziffert werden. Der 18-Jährige erwartet gleich mehrere Strafanzeigen.



/ph