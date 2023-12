Am Mittwochvormittag kam es im Kreuzungsbereich "Südring / Schutterwälder Straße" zu einem Verkehrsunfall.

Offenburg (ots) - Ein 34-jähriger VW Polo-Lenker soll hierbei vom Südring auf die Schutterwälder Straße aufgefahren sein und eine von der Schutterwälder Straße kommende 84-jährige Ford-Fahrerin übersehen haben. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um die beiden beschädigten Fahrzeuge, an denen ein Gesamtschaden in Höhe von circa 20.000 Euro entstand. /an