In den frühen Morgenstunden des heutigen Donnerstags kam es zu einem Einbruchsversuch in einem Wohnhaus in der Droste-Hülshoff-Straße.

Offenburg (ots) - Die Bewohner wurden gegen 3:30 Uhr durch Geräusche geweckt und bemerkten zwei Personen, die versuchten, in das Haus einzudringen. Nachdem die Einbrecher entdeckt wurden, flüchteten sie unerkannt. Die ungebetenen Besucher hatten sich zuvor offenbar an Fährrädern, die in einer Garage abgestellt waren, zu schaffen gemacht. Beide Räder konnten allerdings schlussendlich in der Nähe aufgefunden werden. Etwa im selben Zeitraum wurde ein Auto in der Frieda-Nadig-Straße geöffnet und vermutlich nach Wertsachen durchsucht. Eine direkt eingeleitete Fahndung mit mehreren Polizeistreifen führte leider nicht zu den Geflüchteten. Beamte des Polizeireviers Offenburg prüfen einen Zusammenhang und haben die Ermittlungen aufgenommen.



/ma