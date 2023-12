Im Zuge der polizeilichen Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung durch den 28-jährigen Bewohner der Wohnung.

Offenburg (ots) - Dieser wurde von den Polizisten vorläufig festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Offenburg einem Haftrichter vorgeführt. Nach Erlass des Untersuchungshaftbefehls wegen schwerer Brandstiftung wurde der 28-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Ermittlungen den Hintergründen der Brandlegung dauern an.

/ag



Ursprungsmeldung vom 25.12.2023, 9:41 Uhr

POL-OG: Offenburg - Wohnungsbrand

Offenburg (ots) - Im Offenburger Westen kam es an Heiligabend zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus. Der Polizei wurde kurz nach 19:00 Uhr gemeldet, dass aus einer Wohnung im zweiten Obergeschoss schwarze Rauchwolken zu sehen seien. Das Feuer konnte durch das beherzte Einschreiten der Feuerwehr bald unter Kontrolle gebracht werden. Der Wohnungsinhaber wurde durch die entstandenen Rauchgase leicht verletzt und ambulant in einer örtlichen Klinik behandelt. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen, zum entstandenen Sachschaden liegen aktuell noch keine Erkenntnisse vor. /E-KK