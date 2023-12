Das am 28.11./29.11.2013 an der BAB 5, vor der Anschlussstelle Offenburg, entwendete Hinweisschild mit der Aufschrift "Offenburg Platz der Verfassungsfreude", ist am Freitagmorgen wieder "aufgetaucht".

Offenburg (ots) - Es wurde in 0ffenburg, passender Weise auf dem "Platz der Verfassungsfreunde", an der dortigen Statue abgestellt. Anwohner hatten am Morgen das Schild bemerkt und umgehend der Polizei gemeldet. Nach erster Inaugenscheinnahme sind keine Beschädigungen feststellbar. Es ist beabsichtigt das Schild wieder an seinem ursprünglichen Standort aufzustellen. Aufgrund der Größe und des Umfangs des Schildes, müsste der Transport mittels einem Kleintransporter erfolgt sein. Die Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg suchen unter der Telefonnummer 0781 21-4200 Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf ein solches Fahrzeug in der Nacht von Donnerstag auf Freitag geben können./vo



Offenburg (ots) - Wie der Polizei erst jetzt zur Anzeige gebracht wurde, entwendete ein noch Unbekannter zwischen Dienstag und Mittwoch vergangener Woche (28./29. November) ein Hinweisschild im Wert von etwa 3.500 Euro. Das zur touristischen Information dienende Hinweisschild mit der Aufschrift "Offenburg Platz der Verfassungsfreude" war an der A5, in Richtung Karlsruhe, etwa zwei Kilometer vor der Anschlussstelle Offenburg aufgestellt. Aufgrund der Größe und des Umfangs müsste der Abtransport des braunen Schildes mit weißer Schrift mittels Kleintransporter erfolgt sein. Die Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Hinweise unter der

Telefonnummer: 0781 21-4200 entgegen.



