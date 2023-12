In der Zeit zwischen Dienstag 22 Uhr und Mittwoch, 7 Uhr, gelangte ein noch unbekannter Einbrecher durch gewaltsames Öffnen eines Fensters in die Räumlichkeiten einer Gaststätte in der Schiffstraße.

Rastatt (ots) - Nach ersten Erkenntnissen entwendete der Dieb Bargeld aus einer Kasse sowie zwei Flaschen Alkohol. Im Küchenbereich wurden mehrere Schränke und Schubladen geöffnet und durchsucht. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt haben die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Hinweise unter der Telefonnummer: 07222 761-0 entgegen.



/ph