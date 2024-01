In der Zeit zwischen Samstag 23:00 Uhr und Sonntag, 10:40 Uhr, gelangte ein noch unbekannter Einbrecher durch gewaltsames Öffnen der Terrassentür in die Räumlichkeiten einer Gaststätte in der Ottersdorfer Straße.

Rastatt (ots) - Nach derzeitigen Ermittlungen wurde hierbei sowohl Mobiliar als auch Dekoration im Gastraum zerstört. Auch diverse Getränke und Geschirr wurden aus den Regalen und Schränken entnommen und anschließend zerstört. Aufgrund der Verunreinigungen und des Ausmaßes der Zerstörungen war eine Öffnung des Restaurants nicht möglich. Der Sachschaden beziffert sich aktuell auf circa 15000,00 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Rastatt unter der Rufnummer 07222/7610 zu melden. /an