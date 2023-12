Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht zum Freitag in gleich zwei Gaststätten in der Kaiserstraße unerlaubt Zugang.

Rastatt (ots) - Sie traten mutmaßlich die Glastüren der Lokalitäten ein und gelangten so zu den Speiseräumen. Die Unbekannten sollen einige Schubladen durchwühlt und Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich mitgenommen haben. Der entstandene Sachschaden ist derzeit noch nicht bekannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Rastatt unter der Rufnummer 07222/7610 zu melden.



/sa