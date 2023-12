Ein Streit im Hinterhof einer Spielhalle in der Bahnhofstraße führte am frühen Samstag zu schweren Verletzungen eines 19-Jährigen.

Rastatt (ots) - Dieser geriet laut Aussagen mehrerer Zeugen gegen 6 Uhr morgens in einen Streit mit einem 21-Jährigen, woraufhin die beiden zunächst mit Fäusten aufeinander losgingen. Im Anschluss wurde der 19-Jährige mit einem Messer so schwer verletzt, dass er im Krankenhaus operiert werden musste. Ob der Messerangriff von dem 21-Jährigen oder einer anderen anwesenden Person ausging, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen, die von den Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt geführt werden. Personen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0781 21-2820 an die Polizei zu wenden.



/ma